Lista dos vereadores eleitos em São Geraldo do Baixio-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Geraldo do Baixio neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em São Geraldo do Baixio. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em São Geraldo do Baixio tem sido ansiosamente aguardado, com os candidatos e seus apoiadores reunidos em diversos pontos da cidade. A atmosfera de expectativa é palpável, enquanto todos aguardam para saber quem serão os novos representantes do povo no Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Geraldo do Baixio são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO GERALDO DO BAIXIO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Juninho do Wanderley MDB 10,09% 276 2 Jefinho do Divino REPUBLICANOS 7,79% 213 3 Artur REPUBLICANOS 6,47% 177 4 Keró MDB 5,01% 137 5 Marpim PL 4,68% 128 6 Gabriel do Vandinho PDT 4,50% 123 7 Marquim Vicente PSDB 4,39% 120 8 Mario Targino REPUBLICANOS 4,13% 113 9 Matheus Flora PSDB 3,18% 87

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, permitindo que partidos ou coligações com mais votos no total possam eleger candidatos com menos votos individuais, desde que atinjam o quociente necessário.