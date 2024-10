Lista dos vereadores eleitos em São Francisco do Brejão-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São Francisco do Brejão – MA, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São Francisco do Brejão. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos concorrendo às vagas disponíveis na Câmara Municipal. A comunidade está ansiosa para conhecer os nomes que irão representá-los nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Francisco do Robertão PP 5,82% 427 2 Allysson do Gino AGIR 5,66% 415 3 Tiago do Zé Jacó PP 5,36% 393 4 Jardel Barroso AGIR 4,49% 329 5 Jhon Brandão PP 4,05% 297 6 Dr Marcos Aguiar UNIÃO 3,66% 268 7 Chico Pernambuco REPUBLICANOS 3,55% 260 8 Lucas da Selaria UNIÃO 3,46% 254 9 Larissa do Zé Dóia PDT 2,44% 179

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.