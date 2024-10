Lista dos vereadores eleitos em São Domingos do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Domingos do Sul – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Domingos do Sul. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos representantes que ocuparão as cadeiras nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A cidade, conhecida por seu engajamento político, demonstrou mais uma vez o compromisso com a democracia através de uma participação expressiva nas urnas. Os eleitores exerceram seu direito ao voto, escolhendo aqueles que consideram mais aptos para representar seus interesses no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em São Domingos do Sul, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tasca PP 25,79% 524 2 Profe Dirle PT 10,09% 205 3 Evandro Pires PP 9,35% 190 4 Fabiele Goreti Gatto Menta PP 9,20% 187 5 Nego Spagnol PP 8,86% 180 6 Dego Pigosso PP 8,07% 164 7 Ivete Benvegnu Cerbaro PP 5,27% 107 8 Joao Celio Carrard PP 3,69% 75 9 Olvide Bassani PP 2,90% 59

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta os votos recebidos pelo partido ou coligação como um todo, e não apenas a votação individual de cada candidato. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.