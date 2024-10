Lista dos vereadores eleitos em São Cristóvão do Sul-SC nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São Cristóvão do Sul – SC, à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Cristóvão do Sul.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será responsável pela apuração dos dados, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. A cidade, que tem sua própria dinâmica política, verá em breve quem serão seus representantes na Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em São Cristóvão do Sul promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, o que pode resultar em uma composição diversificada da Câmara.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de São Cristóvão do Sul:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 João Paulo Grobe PSDB 7,34% 218 2 Diego Neves PSDB 6,63% 197 3 Quati MDB 5,25% 156 4 Rafael Branco PP 4,81% 143 5 Faustão PL 4,71% 140 6 Josiano Pires PL 4,37% 130 7 Lito PP 3,77% 112 8 Elias Alves do Amaral PP 3,73% 111 9 Waldomiro da Br PSDB 3,26% 97

É importante lembrar que o sistema de eleição para vereadores no Brasil pode parecer complexo à primeira vista. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso significa que, em alguns casos, um candidato com menos votos individuais pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do seu partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação proporcional dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.