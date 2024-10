Lista dos vereadores eleitos em São Bernardino-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Bernardino – SC neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a cidade aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em São Bernardino. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e impulsionar o desenvolvimento do município.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de São Bernardino para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Arcione Ribeiro PT 5,60% 133 2 Gustavo Pesavento MDB 5,18% 123 3 Fernando Paiano PSDB 5,05% 120 4 Aline Riffel PP 4,88% 116 5 Fernando Gatti PP 4,00% 95 6 Elcio Gobbi UNIÃO 3,91% 93 7 Clarete Dalla Costa Lourenci PT 3,41% 81 8 Claudinei Alves PSDB 3,07% 73 9 Gustavo Semionato PL 2,82% 67

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é necessariamente eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.