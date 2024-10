Lista dos vereadores eleitos em São Bento do Sul-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Bento do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em São Bento do Sul. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que irão compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em São Bento do Sul traz algumas surpresas e confirma expectativas em relação a certos candidatos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, com uma participação expressiva nas urnas. A ansiedade é palpável entre candidatos e eleitores, que aguardam a confirmação oficial dos eleitos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em São Bento do Sul, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO BENTO DO SUL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Magrão PL 5,41% 2.382 2 Luiz Pesenti Schmitão PSD 4,01% 1.766 3 Vargas PP 2,96% 1.305 4 Vilsinho PL 2,50% 1.102 5 Cátia Friedrich PSD 2,48% 1.093 6 Marcelo Quost PL 2,28% 1.006 7 Diego da Academia Evolution MDB 2,27% 1.000 8 Gilmar Pollum PL 2,22% 977 9 Zuleica Voltolini PP 2,07% 914 10 Joelmir Bogo Jovi UNIÃO 1,99% 878

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições se baseia no cálculo do quociente eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação obtenha uma vaga. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, desde que seu partido tenha atingido o quociente necessário.