Lista dos vereadores eleitos em São Bento do Sapucaí-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Bento do Sapucaí neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Bento do Sapucaí. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas da população local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. O processo de contagem dos votos é minucioso e transparente, garantindo a legitimidade do pleito e a confiança no sistema eleitoral brasileiro.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da comunidade sambentista nos próximos quatro anos. A composição diversificada da nova legislatura promete debates enriquecedores e propostas que visam o desenvolvimento da cidade em diferentes áreas, como saúde, educação e infraestrutura.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Binho PSD 9,96% 669 2 Altino do Torto REPUBLICANOS 4,50% 302 3 Pré Rosa PSD 4,08% 274 4 Juliana Limonta PODE 3,99% 268 5 Felipe do Quilombo REPUBLICANOS 3,35% 225 6 Rogério do Barracão REPUBLICANOS 3,19% 214 7 Odair do Baú PODE 2,10% 141 8 Thaynara Protetora REPUBLICANOS 2,08% 140 9 José Bizarria PSD 1,79% 120

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.