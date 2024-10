Lista dos vereadores eleitos em Santos-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santos neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santos, aguardando ansiosamente para conhecer os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local. A cidade, conhecida por sua efervescência política, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento da população no processo democrático.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santos, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Débora Camilo PSOL 3,51% 8.016 2 Fabrício Cardoso PODE 2,67% 6.106 3 Dr. Caseiro PT 2,18% 4.989 4 Paulo Miyasiro REPUBLICANOS 2,13% 4.864 5 Sergio Santana PL 2,00% 4.562 6 Rui de Rosis Jr. PL 1,92% 4.378 7 Renata Bravo PSD 1,91% 4.359 8 Lincoln Reis PODE 1,77% 4.042 9 Adilson Junior PP 1,63% 3.732 10 Fabio Duarte PL 1,58% 3.614 11 Allison Sales PL 1,56% 3.569 12 Bruno Orlandi PSD 1,56% 3.565 13 Adriano Piemonte UNIÃO 1,49% 3.399 14 Zequinha Teixeira PP 1,43% 3.264 15 Marcelo Téo PP 1,35% 3.084 16 Benedito Furtado PSB 1,23% 2.808 17 Rafael Pasquarelli UNIÃO 1,19% 2.712 18 Cacá Teixeira PSDB 1,18% 2.702 19 Bispo Mauricio Campos REPUBLICANOS 1,13% 2.575 20 Chico do Settaport PT 1,08% 2.480 21 Chita PSB 1,06% 2.421

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.