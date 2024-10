Lista dos vereadores eleitos em Santo Estêvão-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santo Estêvão neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santo Estêvão, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Santo Estêvão foi apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da população local, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santo Estêvão, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTO ESTÊVÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Renato de Osvaldo Praxedes PT 3,76% 1.178 2 Loi de Ambrosio UNIÃO 3,59% 1.125 3 Vando do Paiaia PT 3,54% 1.111 4 Junior de Nem de Bug PSD 3,50% 1.096 5 Marcos PSD 3,12% 977 6 Ailton Leal PT 3,07% 963 7 Dr Uallen REPUBLICANOS 3,05% 955 8 Gene de Hamilton PSD 2,90% 908 9 Edmundo Pracista PT 2,89% 907 10 Lena de Renato PSD 2,80% 879 11 Zé Raimundo UNIÃO 2,71% 850 12 Narciso do Mercadinho UNIÃO 2,71% 848 13 Rick da Internet AVANTE 2,22% 696 14 Sérgio da Aplb REPUBLICANOS 2,05% 644 15 Deva do Mercadinho DC 2,00% 628

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.