Lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Monte-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santo Antônio do Monte neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Monte. O resultado das eleições 2024 é aguardado com ansiedade, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalha na apuração dos dados.

À medida que os números começam a surgir, o cenário político local começa a se desenhar. Os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos estão prestes a ser conhecidos. A população acompanha atentamente, ansiosa para saber quem serão seus representantes no Legislativo municipal.

Com base nos dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Santo Antônio do Monte. Confira abaixo a tabela com os nomes dos vereadores eleitos, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Juninho Advogado MDB 7,65% 1.188 2 Tõezinho Mecânico REPUBLICANOS 4,76% 739 3 Paulão do Raposo REPUBLICANOS 4,70% 730 4 Matheus Luiz (tecladista) MDB 4,46% 692 5 Thiago Bolina PL 3,99% 620 6 Paulinho do Zé César PRD 3,92% 609 7 Marquinho do Sindicato Rural PSD 3,73% 579 8 Alairson do Salao SOLIDARIEDADE 3,64% 565 9 Sargento Tião Miranda PL 2,92% 454 10 Vanderlei da Farmácia AVANTE 2,90% 451 11 Douglas Cham AVANTE 2,52% 391

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.