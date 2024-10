Lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Jardim-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Santo Antônio do Jardim – SP, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

As urnas se fecharam e agora é hora de conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. A população está atenta para saber quem serão os vereadores que irão defender seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade nos próximos quatro anos.

O pleito deste ano foi marcado por uma disputa acirrada entre os candidatos, que buscaram o apoio dos eleitores com propostas voltadas para as necessidades locais. A participação da população foi fundamental para definir o futuro político de Santo Antônio do Jardim, refletindo a importância do voto consciente.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Jardim, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Di PODE 13,01% 521 2 Betinho UNIÃO 7,54% 302 3 Flávio Fuliaro MDB 6,14% 246 4 João Pedro UNIÃO 6,02% 241 5 Ivonete Scanavachi REPUBLICANOS 5,74% 230 6 Xandu MDB 4,24% 170 7 Rafaela Lozano PODE 4,24% 170 8 Daniel Carteiro PODE 4,07% 163 9 Beto Tangerino PSD 2,45% 98

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos que obtiveram um melhor desempenho geral na votação.