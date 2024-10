Lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Descoberto-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santo Antônio do Descoberto neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Descoberto. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pela população.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os eleitores atribuem à escolha de seus vereadores.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Santo Antônio do Descoberto, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Iago Enrique PODE 2,58% 898 2 Celia Urani PSD 2,44% 847 3 Elidiano Dandin MDB 2,43% 845 4 José Filho PODE 2,43% 844 5 Vandilson MDB 2,37% 823 6 Nenem da Civil PP 2,27% 791 7 Wagner da Cupido PRD 2,19% 762 8 Deusa da Feira UNIÃO 1,92% 666 9 Walteir REPUBLICANOS 1,81% 631 10 Dona Alda SOLIDARIEDADE 1,67% 582 11 Gildo do Taxi PRD 1,67% 579 12 Wellington Araújo AVANTE 1,50% 520 13 Meu Preto UNIÃO 1,43% 496 14 Ana Paixão PSD 1,41% 492 15 Clenilda Melquiades AGIR 1,35% 468

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado na eleição legislativa municipal se baseia no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse mecanismo visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.