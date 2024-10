Lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio de Pádua-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santo Antônio de Pádua neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santo Antônio de Pádua. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pela população.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade fluminense se prepara para conhecer seus novos representantes legislativos. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou as últimas semanas, com propostas e debates que agitaram o cenário político local. Agora, resta aguardar a confirmação oficial dos eleitos, que terão a responsabilidade de representar os interesses da população paduense pelos próximos quatro anos.

Os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Torinho MDB 3,80% 981 2 Tiago Garnier PL 3,60% 930 3 Renan do Rosi PL 3,58% 924 4 Oziel Magalhães PRD 3,33% 860 5 Ralph Kezen MDB 3,32% 857 6 Baleia de Santa Cruz PSDB 3,26% 843 7 Serginho Caires PL 2,79% 721 8 Vanderleia SOLIDARIEDADE 2,75% 710 9 Chiquinho Andrade PSDB 2,60% 671 10 Edvaldo Perereca PDT 2,42% 626 11 Eltinho Brum PDT 2,38% 614 12 Valdek Construarte MDB 2,38% 614 13 Alessandro Macarrão PRD 1,72% 444

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta os votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, garantindo uma distribuição que reflete não apenas a votação individual, mas também o desempenho dos partidos e coligações.