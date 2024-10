Lista dos vereadores eleitos em Santo André-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Santo André enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para vereadores está em andamento, prometendo revelar os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, garantindo a transparência e a precisão do processo eleitoral. A população andreense acompanha atentamente as atualizações, ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santo André, de acordo com os dados oficiais do TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTO ANDRÉ

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Bahia do Lava Rápido PSDB 2,86% 10.288 2 Dra Ana Veterinária PSD 1,98% 7.137 3 William Lago PL 1,66% 5.985 4 Pedrinho Botaro PSDB 1,63% 5.873 5 Ricardo Alvarez PSOL 1,56% 5.606 6 Rodolfo Donetti CIDADANIA 1,49% 5.352 7 Prof. Jobert Minhoca PODE 1,37% 4.949 8 Major Vitor Santos PL 1,37% 4.932 9 Bahia PSDB 1,36% 4.904 10 Lucas Zacarias PL 1,31% 4.712 11 Osvaldinho UNIÃO 1,29% 4.662 12 Cicote AVANTE 1,28% 4.622 13 Diego Cabral MDB 1,22% 4.401 14 Carlos Ferreira MDB 1,19% 4.270 15 Dr Fábio Lopes CIDADANIA 1,11% 4.005 16 Dr Marcelo Chehade PSDB 1,08% 3.903 17 Wagner Lima PT 1,05% 3.788 18 Dandan AVANTE 1,00% 3.591 19 Edilson Santos PRD 0,99% 3.574 20 Toninho Caiçara PODE 0,93% 3.342 21 Nino Brandão AVANTE 0,89% 3.191 22 Tiago Nogueira PT 0,88% 3.159 23 Denis Gamba SOLIDARIEDADE 0,87% 3.135 24 Zezão SOLIDARIEDADE 0,82% 2.972 25 Clovis Girardi PT 0,81% 2.917 26 Vavá da Churrascaria PSD 0,77% 2.759 27 Marcos da Farmacia PSB 0,70% 2.524

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos devido à performance de seu partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas da cidade.