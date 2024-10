Lista dos vereadores eleitos em Santana do Araguaia-PA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Santana do Araguaia – PA enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para vereadores está em andamento, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão seus novos representantes na Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelaram uma disputa acirrada entre os candidatos. A corrida eleitoral foi marcada por campanhas intensas e debates acalorados, refletindo o engajamento político da comunidade local. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o compromisso com o futuro da cidade.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Santana do Araguaia para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Gaguim UNIÃO 6,27% 1.262 2 Sivaldo Azevedo PL 5,99% 1.205 3 Giovane da Agricultura REPUBLICANOS 4,42% 890 4 Rosa Monica MDB 4,36% 877 5 Elivany Martins MDB 3,83% 771 6 Adriano da Potência REPUBLICANOS 3,64% 733 7 Chumbrega do Mandi PSB 3,48% 700 8 Zezinho de Brasilia SOLIDARIEDADE 3,35% 675 9 Rianis da Bonsucesso REPUBLICANOS 3,34% 673 10 Terezinha da Saude REPUBLICANOS 2,97% 597 11 Fernandinho de Nova Barreira PL 2,52% 508 12 Deco UNIÃO 2,22% 447 13 Prof Jardel PSB 1,80% 363

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.