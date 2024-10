Lista dos vereadores eleitos em Santa Teresa-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Teresa neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Santa Teresa promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal. Os eleitores compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes, demonstrando o forte engajamento político da população local. A cidade, conhecida por sua rica história e belezas naturais, agora se prepara para uma nova fase em sua administração pública.

Entre os vereadores mais votados, destacam-se nomes que já são familiares para muitos teresenses, assim como novos rostos que conquistaram a confiança do eleitorado. Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sarita ‘Filha do Quinim’ UNIÃO 4,20% 607 2 Vanildo Sancio MDB 3,24% 468 3 Enfermeiro Gilmar Duarte MDB 3,11% 449 4 Douglas Lacerda PODE 3,05% 441 5 Professor Giovane Prando PSDB 2,92% 421 6 Edimar Dantas Luiz PODE 2,89% 417 7 Bebeto Netto PSD 2,58% 372 8 Dequinha PSB 2,32% 335 9 João Carlini PSDB 2,09% 302 10 Sandrão PSDB 1,96% 283 11 Capitão Geraldo PL 1,60% 231

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda. Essa complexidade do sistema eleitoral brasileiro garante uma representação proporcional dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.