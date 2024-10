Lista dos vereadores eleitos em Santa Rita de Caldas-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Rita de Caldas neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Rita de Caldas, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade, localizada no sul de Minas Gerais, elegerá nove vereadores para compor o Legislativo municipal, que terão a importante missão de fiscalizar o Executivo e propor leis em benefício da população local.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTA RITA DE CALDAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Taise Lopes PL 9,52% 533 2º Tati Turca da Saúde UNIÃO 8,56% 479 3º Wellington Gotêira PL 6,56% 367 4º Edymilson PSD 5,56% 311 5º Paulo Henrique Carvalho PRD 5,23% 293 6º Agnaldo do Bar PL 5,11% 286 7º Régis Menino PL 4,45% 249 8º João Paulo Altas Horas UNIÃO 4,40% 246 9º Gustavão PSD 4,22% 236

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para a eleição de vereadores leva em conta o quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.