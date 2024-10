Lista dos vereadores eleitos em Santa Maria-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Maria neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Santa Maria. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Santa Maria tem sido ansiosamente aguardado, com os candidatos e suas equipes de campanha acompanhando de perto cada atualização. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma disputa acirrada entre os postulantes ao cargo de vereador, refletindo a diversidade de ideias e propostas apresentadas durante o período eleitoral.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Santa Maria são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTA MARIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alice Carvalho PSOL 2,94% 4.129 2 Valdir Oliveira PT 2,88% 4.036 3 Rudys Confirmadissimo MDB 2,70% 3.796 4 Sergio Cechin PP 2,29% 3.220 5 Alexandre Vargas REPUBLICANOS 2,20% 3.089 6 Admar Pozzobom PSDB 2,12% 2.978 7 Tubias Calil PL 2,08% 2.922 8 Sidi PT 2,06% 2.892 9 Helen Cabral PT 1,82% 2.555 10 Givago Ribeiro PSDB 1,79% 2.507 11 Coronel Vargas PL 1,75% 2.459 12 Marina Callegaro PT 1,68% 2.354 13 Werner Rempel PC do B 1,47% 2.070 14 Luiz Roberto Meneghetti NOVO 1,44% 2.028 15 Lorenzo Mazzine Pichinin PSDB 1,31% 1.834 16 Tony Oliveira PODE 1,29% 1.804 17 Marcelo Zappe Bisogno UNIÃO 1,27% 1.777 18 Prof Luiz Fernando PDT 1,21% 1.702 19 Fort PP 1,19% 1.665 20 Adelar Vargas Bolinha MDB 1,17% 1.648 21 Manequinho Guilherme Badke REPUBLICANOS 0,91% 1.279

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição que reflete tanto a votação individual quanto o desempenho dos partidos.