Lista dos vereadores eleitos em Santa Maria de Jetibá-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Maria de Jetibá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e divulgar os vereadores eleitos em Santa Maria de Jetibá. A população está atenta às atualizações, esperando ver quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado e assumirão a importante tarefa de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTA MARIA DE JETIBÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Carlos Espindula PSD 8,24% 1.972 2 Clovis Braun PSB 4,87% 1.165 3 Adair Lucht DC 4,25% 1.018 4 Luciano Alves da Silva PP 3,54% 847 5 Mazinho Thom AGIR 3,45% 826 6 Vespinha da Farmácia PL 3,02% 722 7 Enfermeira Eliza PL 2,83% 678 8 Selene Jastrow PSB 2,61% 624 9 Siguimar Schvanz PP 2,46% 589 10 Nelson Miertschink REPUBLICANOS 2,24% 535 11 Alvaro Gonçalves PL 2,19% 524 12 Professora Ana Paula REPUBLICANOS 1,90% 455 13 Clovis Lucht PSD 1,40% 335

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos e coligações, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal.