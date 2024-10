Lista dos vereadores eleitos em Santa Cruz do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Santa Cruz do Sul – RS, que aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contabilização dos votos está em andamento, e a população está atenta para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. O pleito deste ano contou com uma participação expressiva dos eleitores santa-cruzenses, demonstrando o engajamento da população com o futuro político da cidade.

À medida que os números são consolidados, já é possível vislumbrar quem serão os vereadores eleitos em Santa Cruz do Sul. Confira abaixo a lista dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Rodrigo Rabuske PL 6,09% 4.786 2 Nicole Weber PODE 4,77% 3.749 3 Bruna Molz REPUBLICANOS 3,52% 2.766 4 Serginho Moraes PL 3,23% 2.540 5 Edson Azeredo PL 2,12% 1.666 6 Luizinho Ruas PSB 1,91% 1.502 7 Jair Eich PP 1,74% 1.365 8 Alberto Heck PT 1,65% 1.295 9 Licerio Agnes PSDB 1,62% 1.270 10 Raul Hermes PL 1,59% 1.249 11 Sortica PL 1,57% 1.235 12 Professor Cleber UNIÃO 1,53% 1.205 13 Leonel Garibaldi NOVO 1,45% 1.141 14 Raul Fritsch REPUBLICANOS 1,41% 1.106 15 Ilario Keller PP 1,36% 1.071 16 Andrei Barboza PDT 1,23% 965 17 Gerson Vargas PP 1,18% 926

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo assim uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.