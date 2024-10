Lista dos vereadores eleitos em Santa Cruz da Esperança-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Cruz da Esperança neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Cruz da Esperança, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 é aguardado com grande interesse pela população local, que acompanha de perto o processo democrático. A apuração dos votos para a Câmara Municipal promete ser acirrada, com diversos candidatos disputando as vagas disponíveis para representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Santa Cruz da Esperança são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Andre do Carlos Rosa PSDB 7,23% 146 2 Adriana do Lelo MDB 6,89% 139 3 Lelê MDB 6,74% 136 4 Careca PODE 6,10% 123 5 Rovilson Pedroso REPUBLICANOS 5,40% 109 6 Wilson Onça PSD 5,10% 103 7 Rafael do Cortado PSD 5,00% 101 8 Elaine do Mineiro PODE 4,76% 96 9 Willian Abaque PSDB 4,36% 88

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.