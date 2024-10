Lista dos vereadores eleitos em Santa Bárbara de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Santa Bárbara de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Bárbara de Goiás. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade se prepara para conhecer seus novos representantes legislativos. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a política local nos últimos meses, e agora chega o momento de saber quem ocupará as cadeiras no legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população santa-barbarense e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. A seguir, apresentamos a lista oficial dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTA BÁRBARA DE GOIÁS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Vereador Sidney PDT 10,92% 484 2 Raguimon Bueno PDT 9,97% 442 3 Jonatas do Nilo MDB 8,48% 376 4 Agnaldo Alves Cobra MDB 7,06% 313 5 Barbosinha MDB 6,84% 303 6 Fernando Soró PDT 6,41% 284 7 Vereadora Ana Paula PDT 6,32% 280 8 Edmar Titú PDT 5,82% 258 9 Tchula, Juntos Somos + Fortes PV 4,38% 194

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho de seu partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.