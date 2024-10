Lista dos vereadores eleitos em Sandovalina-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Sandovalina, interior de São Paulo, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sandovalina, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Sandovalina promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas. Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado local e assumirão a importante missão de representar os interesses da população.

Conforme os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na cidade. A tabela abaixo apresenta a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANDOVALINA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tedd Jones PSB 8,23% 306 2 Rogerio do Loro PRD 6,57% 244 3 Valtinho PRD 4,44% 165 4 Alberto Sanfelici PP 4,39% 163 5 Dina da Vila PRD 4,14% 154 6 Roger das Cabeças Brancas MDB 3,96% 147 7 Preta da Saúde MDB 3,61% 134 8 Beto da Saúde PP 3,36% 125 9 Carol Menossi PT 2,83% 105

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.