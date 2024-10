Lista dos vereadores eleitos em Salvador das Missões-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Salvador das Missões neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, que promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade gaúcha. A população, que compareceu em peso às urnas, agora aguarda para conhecer os nomes que irão representá-los na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Salvador das Missões para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SALVADOR DAS MISSÕES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Jair Miguel Lenz PP 11,72% 300 2º Cheila Spies MDB 10,00% 256 3º Evandro Sulzbacher MDB 9,57% 245 4º Noeli Langer PP 9,53% 244 5º Olavo Haas PP 9,53% 244 6º Samuel Schneider PSD 7,73% 198 7º Airton Schmitt PSB 7,34% 188 8º Cristiane Schmidt PP 4,92% 126 9º Nelson Lunkes PSD 4,49% 115

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra pode explicar por que, em alguns casos, candidatos com menos votos individuais conseguem se eleger, enquanto outros com votação maior podem ficar de fora.