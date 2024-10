Lista dos vereadores eleitos em Rondon do Pará-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rondon do Pará neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rondon do Pará, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Rondon do Pará foi apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. Os dados oficiais revelam uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento político da população local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eldicia Leal MDB 5,09% 1.091 2 Milena de Dahú PSD 4,71% 1.010 3 Fagner Barreto PL 4,70% 1.008 4 Fabiano Moreira MDB 4,37% 937 5 Diego Santos PL 3,58% 767 6 Junior da Farmácia PSD 3,21% 687 7 Wildemberg Melo MDB 2,99% 641 8 Professora Keila PSD 2,87% 615 9 Edna Dutra MDB 2,84% 608 10 Garotinho MDB 2,58% 552 11 Samuel da Saude PSD 2,37% 507 12 Miguel do Ônibus PSB 2,08% 445 13 Joelma PT 2,03% 435 14 Fabiana Filha do Peroba PSB 1,93% 414 15 Maisa Rei do Gelo REPUBLICANOS 1,86% 399

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.