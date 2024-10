Lista dos vereadores eleitos em Ronda Alta-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ronda Alta neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhares se voltam agora para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Ronda Alta. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

A população está ansiosa para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. Os candidatos e suas equipes acompanham atentamente a apuração, enquanto os eleitores aguardam para ver se seus escolhidos conseguiram se eleger.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Ronda Alta para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RONDA ALTA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Tiagão PP 10,56% 690 2º Lizane Graciolli Pandolfi PP 9,54% 623 3º Sandro Gadini PT 8,08% 528 4º Nego Zanchet PDT 8,02% 524 5º Edivan Lunardi PDT 7,81% 510 6º Braulio Alves MDB 6,49% 424 7º Juliano Perego PDT 5,13% 335 8º Lucca PT 4,88% 319 9º Galo PT 4,50% 294

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral. Esta regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.