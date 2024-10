Lista dos vereadores eleitos em Romelândia-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Romelândia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos para vereadores na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população está atenta para saber quem serão os novos representantes no Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates acalorados sobre as propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos romelândenses.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Romelândia para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1º Elvis de Oliveira PL 8,70% 319 2º Esmael Barpp PSDB 7,69% 282 3º Rica Belusso PSDB 7,69% 282 4º Prof Elisandro Schlindwein MDB 6,36% 233 5º Polaco Kopalski PSDB 5,46% 200 6º Castelo MDB 5,13% 188 7º Ederson Borsatto Batata PL 5,13% 188 8º Marlon Nogueira UNIÃO 3,25% 119 9º João Zanon PT 2,65% 97

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da soma total de votos recebidos. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.