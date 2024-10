Lista dos vereadores eleitos em Rio dos Cedros-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio dos Cedros neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Rio dos Cedros.

O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que irão compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. O resultado das eleições 2024 é ansiosamente aguardado por candidatos e eleitores, que acompanham de perto cada atualização.

À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar o novo cenário político da cidade. Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população riocedrina no Legislativo municipal, propondo e votando projetos que impactarão diretamente o dia a dia dos cidadãos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Rio dos Cedros:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIO DOS CEDROS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dilson Dalpiaz PSD 5,43% 414 2 Elisario Anesi Zaio PP 5,24% 400 3 Joares Schultz PP 4,72% 360 4 Ivanor José Fernandes PSD 4,72% 360 5 Dudu Moser PL 4,05% 309 6 Altair Lenzi MDB 4,01% 306 7 Vivian Bona Zoboli PSD 3,49% 266 8 Taina Pedrelli UNIÃO 3,39% 259 9 Anilda Moser MDB 3,30% 252

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.