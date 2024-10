Lista dos vereadores eleitos em Rio da Conceição-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio da Conceição neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio da Conceição. O processo de apuração está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em breve divulgará o resultado das eleições 2024.

Os eleitores compareceram às urnas para escolher os representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a cidade nas últimas semanas, com debates acalorados sobre as propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Rio da Conceição são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1º Claudenor PV 7,98% 155 2º Joel do Povão PT 7,67% 149 3º Manoel Filho PP 7,26% 141 4º Thayne Brito PV 6,28% 122 5º Severiano Macêdo PP 5,76% 112 6º Gusto PV 5,15% 100 7º Rafael Alves UNIÃO 4,53% 88 8º Aline Lopes PT 4,48% 87 9º Fernando Puf UNIÃO 3,71% 72

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.