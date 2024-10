Lista dos vereadores eleitos em Rio Claro-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio Claro neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio Claro. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Rio Claro traz algumas surpresas e confirma a força de certos candidatos na política local. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população no processo democrático, com uma participação expressiva nas urnas. Os eleitores rio-clarenses fizeram suas escolhas, e agora é hora de conhecer quem serão seus representantes no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Rio Claro, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Moisés Marques PL 3,46% 3.508 2 Rafael Andreeta REPUBLICANOS 2,83% 2.866 3 Elias Custódio PSD 2,28% 2.312 4 Pr Diego Gonzalez PSD 2,10% 2.133 5 Fernando do Nordeste PSD 1,94% 1.968 6 Ananias do Espetinho MDB 1,91% 1.939 7 Professor Dalberto PSD 1,85% 1.875 8 Serginho Carnevale PSD 1,78% 1.808 9 Pereira PSD 1,73% 1.754 10 Julinho Lopes PP 1,68% 1.707 11 Emilio Cerri PODE 1,63% 1.653 12 Sivaldo Faísca PL 1,63% 1.652 13 Hernani Leonhardt MDB 1,55% 1.575 14 Tiemi Nevoeiro REPUBLICANOS 1,37% 1.393 15 Adriano La Torre PP 1,35% 1.365 16 Carol Gomes PODE 1,33% 1.352 17 Rodrigo Guedes UNIÃO 1,29% 1.305 18 Val Demarchi PL 1,25% 1.266 19 Claudino Galego PP 1,13% 1.146

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta os votos válidos do partido ou coligação, não apenas a votação individual do candidato, garantindo assim uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.