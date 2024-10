Lista dos vereadores eleitos em Queimados-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Queimados, na Baixada Fluminense, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Queimados. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político da cidade começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes acompanham atentamente cada atualização, enquanto os eleitores buscam informações sobre quem serão seus representantes nos próximos quatro anos. A disputa acirrada demonstra o engajamento da população no processo democrático e a importância do voto consciente.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Queimados, com suas respectivas legendas, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 João Pedro Lemos PDT 2,36% 1.956 2 Branco Vira Virou PP 2,30% 1.907 3 Prof Nilton Moreira Cavalcante UNIÃO 2,25% 1.869 4 Felipe Carvalho PSDB 2,19% 1.817 5 Professor Renan MDB 2,14% 1.774 6 Victor Vianna PDT 2,01% 1.672 7 Thomas da Padaria UNIÃO 1,90% 1.578 8 Professor Castelano PT 1,86% 1.546 9 Julio Boi PMB 1,61% 1.338 10 François SOLIDARIEDADE 1,52% 1.260 11 Wilsinho de Tres Fontes MDB 1,49% 1.241 12 Rogerinho do Salão SOLIDARIEDADE 1,42% 1.183 13 Paulo Bernardo PDT 1,38% 1.149 14 Cíntia Batista AVANTE 1,32% 1.093 15 Paulinho Tudo A Ver PODE 1,29% 1.073 16 Junior Rodrigues PMB 1,29% 1.071 17 Jackson Abençoado DC 1,11% 924

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, garantindo uma distribuição mais equitativa entre os partidos e coligações.