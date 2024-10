Lista dos vereadores eleitos em Presidente Jânio Quadros-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Presidente Jânio Quadros neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Presidente Jânio Quadros, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 já começa a ser delineado. A disputa acirrada pela Câmara Municipal trouxe à tona diversas propostas e promessas de melhorias para a população, que agora espera ver seus representantes escolhidos assumirem seus cargos.

Os nove vereadores que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal foram definidos seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Leonardo Brito PT 8,56% 722 2 Dayane de Teresinha PT 8,05% 679 3 Galego Vereador PSD 6,04% 509 4 Joaquim de Zé Lima AVANTE 5,67% 478 5 Lezinho PT 5,63% 475 6 Aparecido Viana SOLIDARIEDADE 5,16% 435 7 Ivan de Ormindo PSD 4,99% 421 8 Messias Espigão SOLIDARIEDADE 4,57% 385 9 Luciano de Gilson PSD 4,47% 377

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.