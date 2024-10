Lista dos vereadores eleitos em Posse-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Posse, Goiás, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Posse. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, as ruas da cidade estão repletas de burburinhos e especulações sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. A população está atenta aos primeiros números que começam a circular, ansiosa para saber quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado possense.

À medida que os dados são processados pelo TSE, o cenário político local começa a se desenhar. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Este método assegura uma representação proporcional dos partidos e coligações no poder Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Posse:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM POSSE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dede do Hospital SOLIDARIEDADE 4,20% 831 2 Vanessa Valente PL 3,68% 727 3 Choca PL 3,23% 639 4 Messias Jose Locutor SOLIDARIEDADE 3,12% 618 5 Marcio Victor PRD 2,89% 571 6 Solange Valente PL 2,85% 563 7 Gabriel da Civil PRD 2,76% 545 8 Dilson da Hora SOLIDARIEDADE 2,59% 513 9 Sargento dos Santos REPUBLICANOS 2,48% 491 10 Romes do Mãe Bela REPUBLICANOS 2,36% 467 11 Farley Moto-táxi PSD 2,04% 403 12 Chicão da Distribuidora PSD 1,94% 384 13 Lucélia Novaes UNIÃO 1,76% 349

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.