Lista dos vereadores eleitos em Porto Velho-RO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Porto Velho neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Porto Velho, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Porto Velho começa a ganhar forma. A ansiedade é palpável entre candidatos e eleitores, que aguardam para saber quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Porto Velho são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Márcio Pacele REPUBLICANOS 1,84% 4.692 2 Ellis Regina do Sindeprof UNIÃO 1,58% 4.034 3 Dr Junior Queiroz REPUBLICANOS 1,55% 3.954 4 Dr Gilber PL 1,44% 3.667 5 Fernando Silva REPUBLICANOS 1,42% 3.634 6 Dr Macário UNIÃO 1,37% 3.511 7 Thiago Tezzari PSDB 1,37% 3.493 8 Sofia Andrade PL 1,32% 3.359 9 Gedeão do Edvilson Negreiros PSDB 1,30% 3.325 10 Adalto de Bandeirantes REPUBLICANOS 1,29% 3.303 11 Edimilson Dourado UNIÃO 1,19% 3.051 12 Pastor Evanildo PRTB 1,16% 2.963 13 Nilton Souza PSDB 1,16% 2.955 14 Wanoel Martins PSD 1,15% 2.925 15 Marcos Combate AGIR 1,11% 2.829 16 Zé Paroca AVANTE 1,11% 2.825 17 Everaldo Fogaça PSD 1,10% 2.811 18 Dr Santana PRD 1,08% 2.765 19 Pastor Bruno Luciano PL 0,99% 2.523 20 Adriano Gomes PRTB 0,96% 2.447 21 Dr Breno Mendes Fiscal do Povo AVANTE 0,89% 2.276 22 Jeovane Ibiza AGIR 0,88% 2.235 23 Pedro Geovar PP 0,79% 2.009

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições se baseia no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa característica do sistema visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição da Câmara Municipal.