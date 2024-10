Lista dos vereadores eleitos em Porto Alegre do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Porto Alegre do Tocantins neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Porto Alegre do Tocantins. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a renovação de parte dos representantes locais.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao cargo de vereador. A cidade, que tem uma população estimada em pouco mais de 3 mil habitantes, demonstrou grande engajamento no processo democrático, com uma participação expressiva dos eleitores nas urnas.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Porto Alegre do Tocantins:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PORTO ALEGRE DO TOCANTINS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Breno Rodrigues PDT 6,58% 156 2º Ronaldo Ribeiro PL 5,23% 124 3º Cauê Lima PP 4,89% 116 4º Amanda Karla PP 4,76% 113 5º Manoella MDB 4,68% 111 6º Arles Martins PL 4,30% 102 7º Dimar PP 3,58% 85 8º Bia PDT 3,37% 80 9º Léo Caburé PDT 3,29% 78

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance de seu partido ou coligação.