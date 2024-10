Lista dos vereadores eleitos em Ponte Alta do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ponte Alta do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ponte Alta do Tocantins, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A população está atenta às atualizações, esperando conhecer quem serão seus representantes no Legislativo municipal a partir do próximo ano.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Ponte Alta do Tocantins são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PONTE ALTA DO TOCANTINS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Janio Mascarenhas PP 9,38% 446 2 Gustavo Barros REPUBLICANOS 7,87% 374 3 Matheus Ruffo AGIR 4,04% 192 4 Valdinete Sagio REPUBLICANOS 4,00% 190 5 Neto Velozo PL 3,91% 186 6 Léo Gomes AGIR 3,77% 179 7 Prof. Wesley PRD 3,13% 149 8 Marquim de Cebola PRD 3,09% 147 9 Professor Audier PP 2,25% 107

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, e depois considera os votos obtidos por cada partido ou coligação. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação como um todo.