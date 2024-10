Lista dos vereadores eleitos em Ponta Grossa-PR nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ponta Grossa neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Ponta Grossa. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Ponta Grossa tem sido ansiosamente aguardado, com cidadãos acompanhando de perto a contagem dos votos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Esta metodologia assegura uma representação proporcional dos partidos e coligações na composição do poder legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Ponta Grossa:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PONTA GROSSA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Geraldo Stocco PV 4,62% 8.168 2 Joce Canto PP 3,95% 6.993 3 Ede Pimentel PDT 2,11% 3.728 4 Julio Kuller MDB 2,10% 3.715 5 Dr Zeca UNIÃO 2,04% 3.618 6 Dr Erick PV 1,78% 3.157 7 Leo Farmaceutico UNIÃO 1,68% 2.980 8 Soldado Pastor Ezequiel DC 1,51% 2.669 9 Leandro Bianco REPUBLICANOS 1,43% 2.522 10 Professor Careca PV 1,38% 2.439 11 Divo UNIÃO 1,37% 2.420 12 Guilherme Mazer PT 1,34% 2.379 13 Ricardo Zampieri PL 1,33% 2.356 14 Paulo Balansin UNIÃO 1,28% 2.271 15 Mauricio Silva PSD 1,27% 2.252 16 Teka dos Animais UNIÃO 1,12% 1.991 17 Fabio Silva REPUBLICANOS 1,12% 1.977 18 Florenal PODE 1,03% 1.815 19 Enfermeira Marisleidy PMB 0,76% 1.352

É importante entender que o sistema de eleição de vereadores não se baseia simplesmente na quantidade de votos individuais. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na composição do legislativo municipal.