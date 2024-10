Lista dos vereadores eleitos em Pomerode-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pomerode neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pomerode, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Pomerode está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência e agilidade no processo. A cidade, conhecida por sua forte herança germânica, demonstra grande interesse no cenário político local, com uma participação expressiva dos eleitores nas urnas.

Conforme os dados divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Pomerode são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM POMERODE

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Geliandro Ribeiro NOVO 8,84% 1.705 2 Deoclides Corrêa PL 6,09% 1.174 3 Dr Bernardo MDB 4,86% 938 4 Guinho PSDB 3,53% 680 5 Dr. Marco Desessards PP 3,07% 592 6 Isadora Zinnke NOVO 2,92% 563 7 Jean Nicoletto MDB 2,85% 549 8 Jair Klebber PL 2,55% 491 9 Xepa UNIÃO 2,39% 461

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral. Essa regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.