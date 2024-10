Lista dos vereadores eleitos em Poços de Caldas-MG nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Poços de Caldas à medida que se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em Poços de Caldas.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada pela Câmara Municipal. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Poços de Caldas para a próxima legislatura:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Paulista PSDB 4,09% 3.049 2 Lucas Arruda REDE 3,87% 2.882 3 Douglas Dofu UNIÃO 3,73% 2.778 4 Diney Lenon PT 3,66% 2.726 5 Pastora Mel UNIÃO 2,56% 1.906 6 Ricardo da Zélia PL 1,96% 1.459 7 Tiago Mafra PT 1,61% 1.200 8 Kleber Silva NOVO 1,58% 1.178 9 Aliff Jimenes PL 1,54% 1.149 10 Tiago Braz REDE 1,52% 1.132 11 Marcos Sansão PL 1,48% 1.104 12 Neno PRD 1,43% 1.066 13 Alvaro Cagnani PSDB 1,24% 922 14 Marcus Togni REPUBLICANOS 1,16% 864 15 Flavinho de Lima E Silva MDB 0,93% 693

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menor votação individual podem acabar ocupando uma cadeira na Câmara Municipal.