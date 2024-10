Lista dos vereadores eleitos em Pium-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pium neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população está atenta para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Pium promete trazer novidades para o cenário político local. Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento da população no processo democrático. A cidade, conhecida por sua participação ativa nas decisões políticas, demonstrou mais uma vez seu compromisso com o futuro da administração municipal.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Pium são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PIUM

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Rafael Siqueira PP 5,94% 317 2 Diego Babilônia PP 5,68% 303 3 Josias Barbosa REPUBLICANOS 5,42% 289 4 Max do Posto PP 5,32% 284 5 Junior do Esporte PSD 4,76% 254 6 Ricardo Braga UNIÃO 4,67% 249 7 Leninha do Roberval PSD 4,42% 236 8 Neném do Osvaldinho UNIÃO 4,25% 227 9 Cledson Vieira REPUBLICANOS 3,69% 197

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.