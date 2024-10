Lista dos vereadores eleitos em Pires do Rio-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pires do Rio – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população na casa legislativa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a divulgação oficial dos vereadores eleitos em Pires do Rio deve acontecer nas próximas horas. A cidade está em clima de expectativa, com muitos cidadãos reunidos em praças e locais públicos, ansiosos para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já é possível apresentar uma lista dos prováveis vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Pires do Rio. É importante ressaltar que esses resultados ainda são parciais e podem sofrer alterações até a divulgação oficial final.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PIRES DO RIO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Ana Cláudia Saeta PL 3,81% 614 2 Marquinho Mega Som PL 2,99% 482 3 Amanda do Júlio Autopeças PL 2,94% 474 4 Adriana do Salão MDB 2,93% 472 5 Subten Lucin UNIÃO 2,89% 465 6 Malu Protetora dos Animais UNIÃO 2,80% 450 7 Jacizão UNIÃO 2,78% 448 8 Clebinho da Pega de Frango PDT 2,58% 415 9 Tona O Homem da Saude SOLIDARIEDADE 2,55% 411 10 Leandro Poloniato PL 2,47% 397 11 Wanderley do Moto Taxi SOLIDARIEDADE 2,44% 392 12 Gleick MDB 1,90% 306 13 Leandro Cardoso PODE 1,89% 305

É fundamental entender que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições considera não apenas a votação individual de cada candidato, mas também o desempenho total do partido ou coligação. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O cálculo do quociente eleitoral é a base para essa distribuição de cadeiras, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.