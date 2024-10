Lista dos vereadores eleitos em Pirenópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pirenópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Pirenópolis. A cidade, conhecida por sua rica história e belezas naturais, agora se prepara para uma nova fase política com a escolha de seus novos legisladores municipais.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Pirenópolis:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PIRENÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Adalberto Moreira AVANTE 5,13% 813 2 Lôla PSDB 4,22% 669 3 Mozarto AVANTE 3,79% 600 4 Junio Capela PL 3,19% 505 5 Tuti PSDB 2,72% 431 6 Gleisson Damaceno UNIÃO 2,72% 431 7 Vilmar Oliveira SOLIDARIEDADE 2,66% 421 8 Wanderson Vieira AVANTE 2,50% 396 9 Pedrinho da Capela PSDB 2,46% 389 10 João do Léo PSDB 2,41% 382 11 Arnaldo do Vandinho AVANTE 2,40% 380

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral do partido ou coligação.