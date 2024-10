Lista dos vereadores eleitos em Piraquê-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Piraquê, no Tocantins, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Piraquê. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Piraquê tem sido aguardado com grande interesse pela população local. A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador. Enquanto os votos são contados, candidatos e eleitores permanecem atentos, esperando para celebrar vitórias ou aceitar derrotas com a mesma dignidade que caracteriza o espírito cívico da comunidade.

À medida que os dados são processados pelo TSE, o cenário político local começa a se desenhar. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, garantindo uma representação proporcional das forças políticas presentes no município. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Piraquê:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PIRAQUÊ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Luiz Arrara PDT 7,94% 170 2º Antonio da Pegá UNIÃO 7,85% 168 3º Tiago da Van REPUBLICANOS 7,43% 159 4º Cearazim do Povo PDT 7,01% 150 5º Nene do Raimundo Rodrigues UNIÃO 5,70% 122 6º Hermano Junior PDT 5,33% 114 7º Maria Deusa REPUBLICANOS 5,00% 107 8º Ramildo Trombas PDT 4,81% 103 9º Etiene Martins PODE 4,25% 91

É importante lembrar que o sistema de eleição proporcional para vereadores pode, às vezes, surpreender os eleitores. De acordo com as regras do TSE, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.