Lista dos vereadores eleitos em Piranhas-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Piranhas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhares agora se voltam para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Piranhas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada entre os candidatos a vereadores promete manter os eleitores atentos até o último momento. Com 9 cadeiras em jogo na Câmara Municipal, a população está ansiosa para saber quem serão seus representantes pelos próximos quatro anos. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que leva em consideração não apenas os votos individuais, mas também o desempenho dos partidos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Piranhas, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PIRANHAS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Lucas Junqueira PRD 6,72% 494 2 Sebastiao Neto Enfermeiro AVANTE 5,59% 411 3 Coró do Rancho UNIÃO 5,48% 403 4 Irmão Silas PRD 5,14% 378 5 Carmino Leite Ferreira UNIÃO 4,52% 332 6 Fernando Lizardo UNIÃO 4,05% 298 7 Nito PRD 3,78% 278 8 Wesley Faustino PL 3,62% 266 9 Gerlan Enfermeiro AGIR 3,47% 255

É importante ressaltar que o sistema eleitoral brasileiro para vereadores utiliza o cálculo do quociente eleitoral, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.