Lista dos vereadores eleitos em Pindamonhangaba-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pindamonhangaba neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Pindamonhangaba. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas da população local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a ansiedade entre candidatos e eleitores. A disputa acirrada por uma cadeira no legislativo municipal mobilizou a cidade nas últimas semanas, com campanhas intensas e debates sobre os rumos da política local. Os vereadores eleitos terão a responsabilidade de representar os interesses da comunidade pelos próximos quatro anos.

Com base nos dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Pindamonhangaba:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PINDAMONHANGABA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Norbertinho PP 4,62% 3.681 2 Gari Abençoado REPUBLICANOS 3,40% 2.709 3 Ana Paula Goffi UNIÃO 3,09% 2.461 4 Rogerio Ramos PODE 2,88% 2.290 5 Pastor Marco Mayor PL 2,77% 2.205 6 Renato Cebola UNIÃO 2,68% 2.132 7 Magrão PSD 2,53% 2.013 8 Professor Felipe Guimarães PODE 2,50% 1.994 9 Professor Everton REPUBLICANOS 2,40% 1.913 10 Locutor Gilson Nagrim PL 2,38% 1.894 11 Felipinho Cesar PL 2,15% 1.715

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos individuais. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos ou coligações, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.