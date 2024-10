Lista dos vereadores eleitos em Pilar de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pilar de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Pilar de Goiás. A população local acompanha de perto esse processo democrático, ansiosa para conhecer quem serão os responsáveis por representar seus interesses nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Pilar de Goiás são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PILAR DE GOIÁS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Andre da Ninica PL 8,61% 325 2 Bruno Oliveira PL 8,40% 317 3 Alexandre do Baiano UNIÃO 7,55% 285 4 Leleu PL 7,00% 264 5 Maksney UNIÃO 7,00% 264 6 Adailson Dias PL 6,86% 259 7 Xila UNIÃO 6,73% 254 8 Jeovane PL 5,14% 194 9 Fabim Motorista PSDB 4,48% 169

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.