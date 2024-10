Lista dos vereadores eleitos em Picada Café-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Picada Café neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Picada Café. A população está ansiosa para saber quem serão seus representantes na Câmara Municipal, responsáveis por propor e aprovar leis que impactarão diretamente o dia a dia da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Picada Café são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Chupim PSD 8,47% 313 2 Adriane Marconi PP 8,47% 313 3 Elo Bauer UNIÃO 6,68% 247 4 Carina Adams PSD 5,06% 187 5 Jorge Tadeu Braun PSB 5,03% 186 6 Marilei Wittmann PSB 4,52% 167 7 Fran Simon PSD 4,46% 165 8 Jair Schaab PP 3,46% 128 9 Patricia Fenner UNIÃO 2,90% 107

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é eleito, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da votação total recebida. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.