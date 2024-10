Lista dos vereadores eleitos em Penha-SC nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Penha, Santa Catarina, com o encerramento da votação para as eleições municipais de 2024. Às 17h, horário de Brasília, as urnas foram fechadas e agora a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Penha. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A cidade, conhecida por suas belas praias e pelo Beto Carrero World, demonstrou mais uma vez o engajamento político de seus cidadãos, com uma participação expressiva nas urnas. A expectativa é que o resultado das eleições 2024 seja divulgado ainda na noite de hoje, trazendo alívio para candidatos e eleitores que acompanham atentamente a apuração.

Conforme os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar quem serão os novos representantes do povo penhense na Câmara de Vereadores. Abaixo, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PENHA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Adriano Tibeco PSDB 4,89% 883 2 Maurício Brockveld MDB 4,41% 796 3 Luciano de Jesus PP 3,54% 639 4 Toninho MDB 3,32% 599 5 Diego Matiello MDB 3,20% 578 6 Manú do Adote Penha PP 2,48% 448 7 Cristiano Geonir PL 2,35% 425 8 Ferrão Vailatti UNIÃO 2,10% 379 9 Lito MDB 2,03% 367 10 Marcelo Chapolin PL 2,00% 361 11 Professor Serginho PSD 1,83% 330 12 Prof Zaca PL 1,82% 329 13 Élinho Quintino PRD 1,61% 290

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada dos diferentes grupos políticos no Legislativo municipal.