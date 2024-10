Lista dos vereadores eleitos em Pedras de Fogo-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pedras de Fogo – PB neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pedras de Fogo, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Pedras de Fogo promete trazer novidades e confirmações para o cenário político local. A apuração dos votos, conduzida pelo TSE, determinará quais candidatos ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos, seguindo a regra do quociente eleitoral para definir os eleitos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Pedras de Fogo, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PEDRAS DE FOGO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Luan da Saúde PSB 6,24% 1.266 2 Leonardo Barros MDB 5,72% 1.162 3 Lucas do Abacaxí MDB 4,97% 1.009 4 Jossânia de Zezinho Bodeiro MDB 4,86% 987 5 Cláudio Vapor PODE 4,85% 984 6 Jurandir de Danda PSDB 4,82% 978 7 Valdinho Romão REPUBLICANOS 4,34% 881 8 Gel Bulhões PSDB 4,25% 862 9 Leleo do Alternativo PODE 3,91% 794 10 Irmã Luciene PODE 3,79% 770 11 Professora Claudiana PSB 1,93% 392

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.