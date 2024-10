Lista dos vereadores eleitos em Paulo Ramos-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Paulo Ramos – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Paulo Ramos. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em breve revelará o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

À medida que os números começam a ser divulgados, a população acompanha atentamente o desenrolar da apuração. O clima na cidade é de apreensão e esperança, com muitos eleitores reunidos em praças e estabelecimentos públicos, discutindo suas expectativas e analisando as primeiras informações que chegam sobre os possíveis eleitos.

Com base nos dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Paulo Ramos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Afranio do León PP 10,63% 1.430 2 Patricia do Efim PP 10,00% 1.345 3 Weltran Segundo PP 9,44% 1.270 4 Nalvinha Torquato PP 8,92% 1.199 5 Francimar Oliveira PP 6,89% 927 6 Vera Vasconcelos PP 6,34% 852 7 Saboia Junior PP 5,43% 730 8 Edvaldo Bigode PP 5,32% 715 9 Léo da Gunga PDT 5,23% 703 10 Custodio do Peixe PSB 4,67% 628 11 Julinho PP 3,09% 415

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.